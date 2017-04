León Krauze: “Habrá que desear que el uso político de la guerra no dé paso a algo peor”

Con su popularidad en picada, Trump, como un sherif de dedos largos y calientes, aprovecha el uso de armas químicas en Siria para lanzar 59 misiles sobre ese país y dirigir un portaaviones a la península coreana, en acciones impulsivas que contrastan enormemente con la lentitud de Obama para tomar ese tipo de decisiones.



Víctima de la guerra en Siria Mohamad Abazeed/AFP/Getty Images

El conductor de noticias de Univision 34 no elogia ni valida los actos de guerra cuando no son moralmente justificables, pero considera que las acciones de Trump podrían llevar de nuevo a Corea del Norte a la mesa de negociación, aunque también se podrían empeorar las circunstancias: “si el peor escenario es el más probable, habrá que desear que el uso político de la guerra no dé paso a algo peor”.

Por otro lado, Krauze visitó Delano, donde nació el movimiento de César Chávez, para recoger historias que ilustran la gran migración hispana del siglo XX, que hoy es responsable de casi toda la producción nacional de brócoli, coliflor, espinaca, zanahoria, ajo y otras muchas frutas y verduras del valle central de California que le dan de comer a Estados Unidos. Pero la cosecha depende de la mano de obra inmigrante, de la cual dos tercios son indocumentados.



