Leo – Viernes 5 de mayo 2017: Te sientes en el mejor de los tonos

Te envuelve un toque alegre y feliz durante estos días iniciales del mes de mayo que estás viviendo, Leo. Aprovecha una experiencia recientemente ocurrida para superar tus errores y mejorar tu calidad de vida. Deja a tu vida seguir su curso. Un proceso de movimientos en tu trabajo puede afectar tu empleo actual, pero no te dejes impresionar por comentarios adversos. Lo que vaya a ocurrir no tendrá complicaciones futuras mayores. Estás entrando en un camino diferente donde todo se renueva y trae alegría a tu vida. Un pago atrasado puede causar problemas económicos, ten reservas para no complicarte con deudas.

Amor

Hoy viernes la Luna está en Virgo y los planetas Júpiter, Saturno y el planetoide Plutón siguen retrógrados. No hay ningún problema en tu horóscopo, Leo. Los encuentros que surjan hoy podrán indicar el inicio o el fin de una relación. Mantén muy abiertos los canales de comunicación con la persona que te interesa y lograrás salir de dudas y angustias.



Salud

Si es posible sal de casa y ponte en contacto directo con la naturaleza pues la energía planetaria ambiental te ayudará a fortalecerte y mejorar tu salud. No siempre se requieren medicamentos para contrarrestar una enfermedad.

Trabajo

El área del espectáculo, las artes escénicas y el teatro está muy favorecida este viernes y si tu trabajo está asociado a este giro puedes esperar un triunfo rotundo en todo lo que hagas. Tu signo del elemento fuego está ahora en un tono intenso, entusiasta, apasionado.

Dinero y fortuna

Disfrutarás de un refrescante intercambio de ideas con un amigo que conoce mucho su oficio y te mueve a interesarte por sus actividades económicas. Como resultado de esa conversación te animas a poner un negocio por cuenta propia y hacer algo que hasta ahora no habías hecho.



