Leo – Viernes 3 de noviembre 2017: No te arriesgues en negocios raros

Noticiero astrológico: La Luna se mueve a Tauro y los planetas Urano y Neptuno siguen retrógrados. Una relación sentimental podría acercarte a un empleo prometedor en pocos días. Estás en una etapa muy productiva y recibirás una grata sorpresa asociada con un trabajo codiciado el cual se convierte en realidad y cambiará positivamente tu vida. No te impacientes pues el dinero llega, pero en el momento que ha de llegar. Las cosas si se precipitan no salen bien y en este momento tu ciclo es de espera y paciencia. Aguarda, la fortuna y el amor se acercan a tus puertas y no debes desesperarte.

Amor

La Luna está en Aries, pero moviéndose ya al signo de Tauro donde estará en plenilunio mañana. Un sueño te inquieta y te sientes nuevamente pensando en una persona de tu pasado que hace mucho no ves. Lo más probable es que también estén pensando en ti. Si valió la pena y estás sin pareja ¿por qué no intentar un nuevo encuentro?



publicidad

Salud

Una buena vibración planetaria te ayuda a recuperarte rápidamente de una afección temporal. Estás recibiendo energías propicias que aceleran los procesos curativos y te ayudan a mantener tu salud en buen estado y con mucha vitalidad.

Trabajo

Estás aproximándote al plenilunio y es el momento de poner todo en orden para no complicarte con los encargos y tareas que se están acercando a tu ciclo laboral. Si quieres disfrutar un fin de semana tranquilo dedica más tiempo hoy a tu trabajo.

Dinero y fortuna

No digas que “no” ni te cierres a las posibilidades de poner a funcionar tu dinero, pero antes de lanzarte a una gestión económica arriesgada lo primero es informarte adecuadamente. Asesórate con profesionales expertos en finanzas y negocios.

Ritual para protegerte de los malos espíritus