Leo – Viernes 28 de abril 2017: Muchos recuperarán un amor perdido

Escorpión

Se avecina un toque íntimo, muy sensual

No procrastines Escorpión, ni vayas a dejes nada importante “para mañana”. Habla con quien tienes que hablar y apresúrate a poner tus cosas claras. Prepárate para un toque íntimo y sensual en tu vida. Estás en lo que se llama el momento de los reencuentros y los arreglos amorosos y sorpresivamente te enfrentas a quien hace mucho no veías o recibes noticias de una persona que te interesa y no está a tu lado. Foto: Shutterstock | Univision

