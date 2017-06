Leo – Viernes 23 de junio 2017: Decisiones muy importantes

Las influencias planetarias que en estos momentos están incidiendo en tu signo son alentadoras. Tu sentido de ahorro que has tenido que afinar para no malgastar tu dinero, está rindiendo frutos y cuentas con más ingresos. Es importante que mantengas este ritmo de compras y gastos para puedas disfrutar tus ganancias con menos presiones económicas. Una situación emocional o sentimental que parecía estarse escapando de tus manos se resuelve de forma satisfactoria para ambos. No te inquietes, lo que temías no sucederá ¡al contrario!

Amor

La Luna está en Géminis desplazándose hacia el signo de Cáncer y acercándose al novilunio. Los planetas Saturno, Neptuno y el planetoide Plutón siguen retrógrados. Si surge una pelea con tu pareja por algo de poca trascendencia lo mejor es ceder y no estropear tu noche con una discusión. Un beso y una caricia lo arreglarán todo. Disfruta la vida y no insistas en los errores pasados cometidos. No merece la pena.



Salud

Aparta aunque sea una hora diaria a revitalizar tu cuerpo, te verás recompensado con tu buena salud. En tu caso específico tu bienestar físico depende de manera directa de tu actividad diaria. No dejes que la pereza te anquilose los músculos.

Trabajo

Si hay inestabilidad en tu trabajo debes mantener tu serenidad, disciplina y prudencia para no comprometerte esparciendo rumores contraproducentes. Pronto pasará la tormenta y habrá nuevamente paz en tu ambiente laboral. Tu personalidad carismática será un factor de unión entre todos.

Dinero y fortuna

Sería muy conveniente que empezaras a trazarte planes concretos para tus inversiones futuras. En el próximo mes de julio que ya está llegando a las puertas dispondrás de tiempo para colocar tus ahorros en negocios con el extranjero que serán exitosos.

