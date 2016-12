Leo - Viernes 23 de diciembre: Te harán proposiciones que no esperabas

Este será un fin de semana de revelaciones y confesiones en el que escuchas sorpresas y confidencias, Leo, pues durante este período de Mercurio retrógrado la gente suele decir una cosa por la mañana y otra por la noche. Lo más importante ahora para ti es no precipitarte puesto que las decisiones que se toman bajo estados emocionales fuertes no son siempre las mejores. Si te sientes tentado a decir algo improcedente bajo una situación intensa mejor calla, espera un poco, reflexiona, pues siempre habrá tiempo de hablar pero las palabras una vez dichas no se pueden retirar. Generalmente no nos arrepentimos de lo que callamos en un momento malo, sino más bien de lo que dijimos.



Amor

Hoy viernes la Luna continúa transitando por el signo de Libra, pero moviéndose hacia Escorpión. El único planeta retrógrado es Mercurio. Estos últimos días del año serán reveladores, Leo. En los sueños, y en el amor, no hay cabida para la palabra imposible y durante esta etapa lo comprobarás pues si aún estás soltero, entonces esa persona que te enloquece llega a tu lado. Por el contrario, cuando tienes pareja, lo que sucede es un fortalecimiento de la relación, consolidación, solidez.

Salud

Si te sientes algo inquieto o con problemas de salud no olvides que en la naturaleza está la clave. La influencia regeneradora del campo o del mar te armonizará tu sistema nervioso y mejorará mucho tu salud.

Trabajo

Si te han ofrecido una nueva oportunidad laboral no te lances aún a lo desconocido, Leo. Espera un poco hasta tener en tus manos los contratos y las firmas necesarias y luego procede según estimes conveniente, pero mientras esto ocurre mantén la prudencia. Te van a ofrecer algo que estabas deseando, pero debes ser paciente y no adelantarte a los acontecimientos.

Dinero y fortuna

Las recomendaciones y consejos de un amigo que hace tiempo no veías te serán de gran utilidad para desarrollar tu estrategia económica presente. Un buen día para las amas de casa en materia de dinero y para los Leo que están considerando una nueva inversión financiera.



