Leo – Viernes 2 de junio 2017: Sorprendente giro en tu vida

Este día es sorprendente en términos de lo que puede sucederte si estás soltero o soltera o si tienes pareja. Si lo tuyo es el primer caso es el día de los encuentros inesperados, sobre todo en horas de la tarde o la noche, con personas que te sacudirán emocionalmente de una forma impactante. Si tienes una relación positiva verás cómo se solidifica y hasta juntos planean una escapada o una Luna de Miel revitalizadora y feliz. Tu signo de fuego está en un buen momento ahora en el mes de junio.

Amor

La Luna se está moviendo al signo de Libra, y los planetas Júpiter y Saturno, así como el planetoide Plutón siguen retrógrados, los demás están directos. Una persona que en el pasado te hizo vivir momentos muy gratos está cruzándose nuevamente en tu camino y podría existir una segunda oportunidad. Analiza tu presente, si te sientes intuitivamente inclinado a ese romance no pierdas tiempo.



Salud

Asegúrate de estar haciendo las cosas como se debe y no estar influido por las indicaciones de personas improvisadas que no saben nada de medicina y pueden estar comprometiendo tu salud con medicamentos extraños y sustancias tóxicas.

Trabajo

Si cometes un error no te pases el día lamentándote sino subsánalo y aprende en el proceso. No hay ningún problema en equivocarse, la dificultad estriba cuando uno no es capaz de reconocer sus propios desaciertos e insiste en la equivocación.

Dinero y fortuna

Las incidencias planetarias que concurren en tu signo Leo te ayudarán a enfrentar los cambios económicos que ahora están surgiendo en tu vida desde una óptica más positiva y directa. El dinero llegará pronto y solucionarás esa deuda atrasada.



