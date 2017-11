Leo – Viernes 1 de diciembre 2017: Espera antes de firmar un documento importante

Cada cosa requiere su tiempo y espacio y este no es el mes de las preocupaciones laborales sino del reposo para recargarte energéticamente durante esta noche. Aplica tu intuición en un negocio que parece prometedor, pero que no está definido. Si te proponen mucho dinero enseguida y no ves las cosas claras, papeles legales y gente confiable mejor actúa con cautela para no perder lo tuyo. Atiende todas las señales que recibas de quienes están a tu alrededor, la mayoría de las veces son los gestos, y no las palabras, los que indican el pensamiento de los demás. Foto: Shutterstock | Univision

0 Compartir