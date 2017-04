Leo – Sábado 8 de abril 2017: Emerge lo inesperado

El impacto que procede del tránsito de la Luna y los movimientos astrales existentes en este sábado tienden a colocarte frente a lo inesperado. Algunos nativos de Leo estarán mudándose, cambiando de empleo o de casa y hasta de pareja. Otros estarán consolidando su posición laboral y económica. Este es el período de la renovación y las transformaciones íntimas. Una persona allegada a ti recibirá un dinero o pago que hace tiempo está pendiente y no se había podido resolver hasta el momento.

Amor

Hoy sábado la Luna está en Virgo moviéndose hacia Libra, los planetas Venus, Júpiter y Saturno están retrógrados. Es tu etapa para disfrutar tu relación y gozar una noche de amor e intimidad y bajo ningún concepto estropearlo con argumentos y peleas que no tienen nada que ver con tu realidad sentimental.



Salud

Aunque hayas tenido alguna recaída en estos días ahora saldrás bien de tus problemas de salud. Estás en un proceso regenerativo total el cual te ayudará a superar crisis asmáticas o respiratorias si padeces de ese tipo de problemas.

Trabajo

Usa tu discreción y no habrá problemas pues debido al tránsito retrógrado de Saturno y Venus pueden producirse algunos encuentros difíciles sobre todo en el orden personal. Muestra tu auto control, clase y categoría con respuestas adecuadas.

Dinero y fortuna

Vas a escuchar noticias muy alentadoras que te estimularán a seguir adelante con un proyecto el cual tenías engavetado hasta el presente y no te habías atrevido emprender por temor al fracaso. Recuerda que estos no existen, si no te aventuras te quedarías estancado.

