Leo – Sábado 7 de octubre 2017: Harás algo que no pensaste ibas a hacer...

Aries

Es el primero del zodíaco y cuando ha dicho alguna mentira y es sorprendido o descubierto, no lo soporta. Si lo que está tratando es fingir emociones como felicidad, sorpresa, tristeza o asombro solamente moverá la boca en lugar de toda la cara. Le veremos morderse los labios, enrojecer de cólera y al mismo tiempo tratar de justificarse, aunque no muy bien puesto que su enfado será tal que no podrá encontrar las palabras precisas, y sus gestos, expresiones extraverbales y movimientos del cuerpo, tan diferentes a los que proyecta generalmente cuando no está mintiendo, son muy distintos y rápidamente perceptibles por un observador sagaz Foto: Thinkstock LLC/Picture Quest

