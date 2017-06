Leo – Sábado 3 de junio 2017: Circunstancias que te benefician

No te dejes envolver por ningún sentimiento negativo que solamente causa daño si lo albergas. El momento presente es de dicha, de reencuentros y de acción, no de limitaciones ni regresos al pasado porque ese tipo de actitud no conduce a nada creativo. Para enfrentar y resolver lo inesperado es vital que actúes con prudencia y calma ante las situaciones sentimentales que te desconciertan. Comprenderás muchas cosas, pero al mismo tiempo saber ciertas cosas puede entristecerte un poco, Leo.

Amor

La Luna transita por el signo de Libra y los planetas Júpiter y Saturno así como el planetoide Plutón están retrógrados, los demás planetas siguen directos. Tu carisma atrae a todos, pero principalmente a quien se convertirá en alguien muy importante en tu horizonte afectivo. No desoigas los llamados de tu corazón, sigue tus intuiciones y triunfarás en el amor.



publicidad

Salud

Tu salud está bien auspiciada, pero para fortalecerla, trata de mantenerte dentro de un régimen alimenticio ligero porque las combinaciones planetarias no favorecen los hartazgos.

Trabajo

El trabajo con animales está altamente favorecido si tu área de ocupación es la veterinaria, las tiendas de mascotas o cualquier otro tipo de actividad similar. Pronto tendrás sorpresas gratas al respecto.

Dinero y fortuna

Evade con tacto las situaciones comprometedoras si vas a reunirte con asociados comerciales que estén compitiendo entre sí. No te guíes por las apariencias y ten mucho cuidado a la hora de emitir opiniones respecto a dinero o contratos ajenos.



Aprende el ritual para atraer el dinero y la abundancia a tu vida