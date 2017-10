Leo – Sábado 28 de octubre 2017: Una cita importante

¿Por qué se me presenta esta aparición? ¿Qué es lo que busca?

La respuesta a esto no se puede dar de manera particular puesto que cada situación y cada presencia es diferente. Ana Mercedes Rueda coincide en que, en la mayoría de los casos, estos espíritus se nos presentan "para darnos a entender que están bien, para que esa persona sepa que se encuentra en paz, que está en la luz, a grandes rasgos para ayudar a esa persona en su proceso de sanación".

