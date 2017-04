Leo - Sábado 22 de abril 2017: Todo cambiará a tu favor

No te inquietes, lo que parecía imposible dejará de serlo.

Un fin de semana que augura lo mejor ahora que tienes a Marte directo en tránsito por el elemento aire, muy compatible contigo que eres de fuego. En este día habrá gratas sorpresas en tu círculo de amistades y quien menos sospechas te dará un regalo que te emocionará mucho. El azar también es propicio. Un aviso, Leo: Evita traer a tu realidad actual algo que ocurrió en el pasado y puede haberte entristecido. No es conveniente abrir viejas heridas. Estás ahora en un nuevo comenzar, una temporada feliz en la que no hay por qué entristecerse con lo que pudo haber pasado y no pasó. A veces es mejor así

Amor

Hoy sábado la Luna sigue en tránsito por Piscis. El planeta Marte ha comenzado su tránsito al signo de Géminis, directo. Los planetas Mercurio, Júpiter, Saturno y el planetoide Plutón continúan retrógrados. Lo que esperabas ocurre y a partir de este fin de semana y como preparación para el mes de mayo pones orden en tus sentimientos y te proyectas de una manera directa y positiva en el amor cosechando todo lo que has sembrado en el pasado.



Salud

Recuerda, Leo, que siempre podemos empezar en cualquier momento y lo peor que podrías hacer es darte por vencido si acaso has reincidido en algún mal hábito de salud que pensaste habías erradicado de tu vida. ¡Pon a funcionar tu fuerza de voluntad que todo lo puede!

Trabajo

Este fin de semana, si no tienes empleo, canaliza tu energía de modo tal que puedas concentrarte y buscar lo que te interesa tanto en Internet como en entrevistas y gestiones personales las cuales te darán mucho éxito en esta etapa.

Dinero y fortuna

Las cuestiones de dinero no son tan graves como pensabas así que ánimo, Leo, pronto tendrás en tus manos el dinero que estás necesitando y podrás invertirlo de la mejor manera en estos próximos días del mes de mayo que está a las puertas.



