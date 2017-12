Leo – Sábado 2 de diciembre 2017: Recibirás una sorpresa agradable en el plano afectivo

Noticiero astrológico: Este sábado la Luna sigue en Tauro acercándose a Géminis y a la superluna del fin de semana. El único planeta retrógrado es Urano. Un sábado en el que habrá muchas posibilidades de sacar adelante situaciones estancadas. Aún las más complejas tienen solución y ahora te sientes envuelto en una onda que te alegra y entusiasma. Debes extenderla a quienes te rodean y te servirá para atraer a tu lado a una persona tímida la cual espera solamente que le digas una palabra de motivación para entregarte su corazón. Si te proponen algo desconocido para ti no lo aceptes enseguida sino pide tiempo para poder estudiarlo desde diferentes ángulos. Si no eres capaz de disfrutar plenamente el presente estarías perdiendo tu vida.



Amor

Se acerca la superluna, Leo y mientras tanto vives hoy un día de renovación. Lo que pensaste era un imposible se convierte en realidad en tu vida amorosa y hasta existe la posibilidad de un matrimonio o de una unión libre con una persona que reúne todas las condiciones para convertirse en tu pareja, Leo.

Salud

Con un poco más de cuidado de tu parte, una buena alimentación y el equilibrio de tus actividades de forma adecuada mantendrás tu salud y no tendrás que acudir al médico más de lo indicado para efectuarte tus evaluaciones correspondientes.

Trabajo

No habrá dificultades si haces las cosas a tiempo y no dejas para última hora lo que debes realizar hoy. Tienes muchos ojos puestos sobre ti y hay quienes están tratando de encontrarte defectos. No te inquietes por eso, haz tu trabajo y punto.

Dinero y fortuna

Cambiarán tus planes de última hora con la llegada de un amigo el cual trae ideas frescas y nuevos proyectos. Sin embargo, antes de acometer algún plan económico nuevo deberás haber analizado bien las ventajas y desventajas del mismo, no te lances a lo desconocido.



