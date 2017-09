Leo – Sábado 16 de septiembre 2017: Un acercamiento romántico

Noticiero astrológico: La Luna está en el signo de Leo, que es del elemento fuego y se va acercando al novilunio que ocurrirá el día 20. Te invade un sentimiento de paz y armonía interior producto de la seguridad que sientes en tu relación amorosa. No hay nada que temer en tu horizonte laboral, pero debes ser cauto con los comentarios de terceras personas pues podrían estar usando tu nombre para poner en tu boca palabras no dichas. ¿Lo mejor? No contar tus asuntos personales a personas que en otras ocasiones te han fallado o mentido.

Amor

La Luna transita por el signo de Leo, y los planetas Urano, Neptuno y el planetoide Plutón están retrógrados, los demás continúan directos. Este fin de semana va a ser todo lo dichoso y feliz que tú decidas. En tus manos están las llaves de la dicha. Disfruta con tu pareja todos los momentos felices que ahora te regala la vida y no vayas a dejar que nada ni nadie los empañe.



publicidad

Salud

Hay un nivel de mejoramiento en tus problemas de salud asociados con las vías respiratorias, pero debes siempre poner de tu parte y alejarte de los lugares con sustancias irritantes, y por supuesto, si aún estás fumando dejar de hacerlo.

Trabajo

Combina tu actividad laboral con períodos de descanso y distracción porque en este día tendrás muchas cosas pendientes que realizar y si no distribuyes bien tu tiempo podrías terminar agotado. Un toque de organización hará todo lo esperado, y en ese sentido, tu signo es un ejemplo.

Dinero y fortuna

Aprovecha el sábado para analizar tus finanzas. Reduce tus gastos para que tus ingresos prosperen. Una evaluación adecuada de tu presupuesto te permitirá efectuar cambios y reajustes, eliminar lo superfluo y aprovechar mejor tus recursos. Tu buen juicio y prudencia te serán muy útiles.

Escucha nuestro podcast de muñecos poseídos