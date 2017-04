Leo – Sábado 15 de abril 2017: Con Venus aumenta la riqueza de tu mundo interior

Noticia astrológica importante: Hoy sábado 15 de abril el planeta del amor, Venus, entra directo en el signo de Piscis, ¡no te pierdas la nota explicativa al respecto! La riqueza del hombre no está en sus bolsillos sino en su capacidad para dar y recibir amor. Quien no ama porque teme fracasar, no vivirá felizmente nunca. Estás echando a volar tu imaginación y algo que sucedió en días recientes te inspira a pensar en un compromiso futuro. No te inquietes por lo que no puedes resolver ahora porque al fin y al cabo lo que buscas lo tienes muy cerca de ti. La vida te sonríe y en poco tiempo se arreglará aquello que te ha estado inquietando y causando dolores de cabeza, Leo. Mantén siempre tu optimismo.



Amor

La Luna sigue en tránsito por el signo de Sagitario. Hoy termina el movimiento retrógrado de Venus. Los planetas Mercurio, Júpiter y Saturno siguen retrógrados, los demás planetas están directos. No te preocupes demasiado si tu pareja no es expresiva. Recuerda que la mayoría de las veces el verdadero amor es en el que no hacen falta las palabras pues los más puros sentimientos se revelan en la profundidad y delicadeza de una simple mirada.

Salud

Si has sufrido alguna quemadura, lesión cutánea o algún problema similar, o padeces de afecciones en la piel como erupciones o herpes estás recibiendo un buen efluvio cósmico.

Trabajo

Concéntrate en la realización de un proyecto y estudia cuidadosamente los detalles sin dejar nada afuera. El tiempo extra que hoy sábado inviertas en esa actividad laboral organizativa te arrojará magníficos resultados la semana próxima.

Dinero y fortuna

Tal vez hayas recibido tarjetas de crédito nuevas, no las empieces a usar enseguida. Las compañías te inundan con ofertas, pero debes comprar según tu sentido común para no endeudarte innecesariamente. Separa bien: una cosa son las necesidades, lo que necesitas, otra tus gustos, lo que quieres.