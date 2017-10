Leo – Sábado 14 de octubre 2017: ¡Asombro en tu vida amorosa!

Noticiero astrológico: La Luna está en tu signo, Leo, moviéndose hacia Virgo. Si te apresuras podrías cometer errores, y en este día requieres tu paciencia para no arriesgarte ni comprometerte en asuntos que no te convienen. No digas que “sí” enseguida a una proposición amorosa o laboral sino consulta con tu almohada, pesa todas las ventajas y desventajas y luego, con la cabeza fresca, da tu respuesta. Pide tiempo antes de contestar, lo necesitas seriamente. Debes tener presente que ahora la Luna está en tu signo y mientras ocurre este tránsito es menester ser más prudente, redoblar tus precauciones y aprovechar todo lo que ocurra para aprender y no errar.



Amor

La Luna está en Leo moviéndose hacia Virgo, siguen dos planetas retrógrados en el horóscopo (Urano y Neptuno). Un sueño te inquieta y te sientes nuevamente pensando en una persona de tu pasado que hace mucho no ves. Lo más probable es que también estén pensando en ti. Si valió la pena y estás sin pareja ¿por qué no intentar un nuevo encuentro? Decídete, quien no se arriesga no puede salir adelante, Leo.

Salud

Una buena vibración planetaria te ayuda a recuperarte rápidamente de una afección temporal. Estás recibiendo energías propicias que aceleran los procesos curativos y te ayudan a mantener tu salud en buen estado y con mucha vitalidad.

Trabajo

Estás en el momento de poner todo en orden para no complicarte con los encargos y tareas que se están acercando a tu ciclo laboral. Si quieres disfrutar un fin de semana tranquilo dedica más tiempo hoy a tu trabajo y procura terminar tus actividades aunque debas quedarte hasta más tarde en el mismo.

Dinero y fortuna

No te cierres a las posibilidades de poner a funcionar tu dinero en un negocio que te han ofrecido, pero antes de lanzarte a una gestión económica arriesgada lo primero es informarte adecuadamente. Asesórate con profesionales expertos en finanzas y negocios y luego toma tus medidas.

