Leo - Sábado 13 de mayo 2017: Se aclaran dudas y contradicciones

No habrá problemas que no se puedan arreglar.

Debido a la influencia retrógrada de Júpiter en el elemento aire, surgen contradicciones dentro de tu realidad afectiva y social. Tu sentido de independencia obstruye las posibilidades de una relación estable. No te comprometas en nada si no te sientes dispuesto a tener esa responsabilidad y si pasaste un divorcio o separación no te conviene enredarte en algo nuevo que te consuma tiempo y te cause presión. Ten paciencia y control emocional. No te será fácil mantener tu agenda de trabajo debido a las múltiples interrupciones que pueden presentarse en horas de la mañana. Aprovecha el tiempo de manera racional y lo resolverás todo.



Amor

Hoy sábado la Luna se está moviendo desde Sagitario hacia Capricornio. Los planetas Júpiter, Saturno, así como el planetoide Plutón continúan retrógrados. Estás en medio de una vorágine sentimental en la que muy pronto deberás tomar una importante decisión que tendrá que ver con una etapa de renovación en este ciclo de mayo.

Salud

Tu voluntad te conducirá al éxito, y sobre todo, procura tener una evacuación diaria pues en ella radica uno de los secretos de una buena salud. Cuida tus vías digestivas porque ahora son tu punto débil, Leo, y si no sigues un régimen adecuado podrías afectarte.

Trabajo

Si no tienes empleo estás a punto de conseguirlo, no te inquietes, todo marcha como debe ser y en pocos días tendrás en tus manos lo que has estado buscando. Se avecinan muy buenas oportunidades.

Dinero y fortuna

Vas a descubrir formas novedosas de aumentar tus ingresos en poco tiempo ya que lo único que precisas es concentrarte y no dispersar tu atención tratando de hacer muchas cosas al mismo tiempo.



