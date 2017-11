Leo – Números de la suerte 23 de noviembre 2017

Aries

Impulsivos y sanguíneos saben ser agradecidos aunque a veces no lo expresen con palabras y lo mejor que tienen es que no guardan rencor.

Se enojan, tal vez “explotan” en un momento emocional y dicen cosas, pero realmente no las sienten, y una vez pasado ese mal rato, al recuperar su talante, no “se las cobran” al fin y al cabo ¡ya explotaron en su momento! Ellos saben bien que “la venganza es el placer de los espíritus bajos y mezquinos”, y por eso la evitan. Foto: Thinkstock

0 Compartir