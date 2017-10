Leo - Miércoles 4 de octubre 2017: No te impacientes, lo que esperas llegará

Noticiero astrológico: Estamos en las vísperas del plenilunio de octubre con la Luna en la fase de Luna llena en el signo de Aries. El movimiento directo de Mercurio se combina con el tránsito de la Luna por un signo de tu mismo elemento, o sea, fuego. Tu regente, el Sol, está en oposición. Si tu actitud ante una relación sentimental se está poniendo en tela de juicio no te cierres en tu razonamiento personal y sopesa todo lo que está ocurriendo. Toma acción hoy antes que sea tarde. Vas a tomar decisiones más felices y dejar a un lado tu reticencia. ¡Cuidado con las personas aduladoras y manipuladoras! Se te acercan para ensalzar tu Ego y aprovecharse de tu buena voluntad y luego causan problemas en tu vida amorosa con sus chismes y murmuraciones de tipo envidioso y contenido sexual.



Amor

La Luna está en Aries y los planetas Urano y Neptuno siguen retrógrados, los demás planetas están directos. Tú sabes tocar el punto débil de tu pareja, pero no vayas a abusar de esa capacidad creando situaciones difíciles y comprometedoras que podrían complicarte en el futuro pasándote de raya y haciendo cosas fuertes que más tarde te arrepentirías.

Salud

En este ciclo estás muy vulnerable a las sugestiones hipocondríacas y si te han diagnosticado algún padecimiento no debes impresionarte. Espera un poco y no te sometas a una operación o tratamiento intensivo sin oír una segunda opinión, Leo.

Trabajo

Aunque no te sientas del todo cómodo con una situación laboral asociada con el nombramiento de un jefe o supervisor poco amable o competente, nada lograrás peleando. Aplica tu confianza en ti mismo, tan típica de tu signo, pero no exageres para no causar la impresión de ser arrogante.

Dinero y fortuna

El azar está dándote vueltas favorablemente y en este ciclo tu signo Leo recibe buenas influencias astrales cuando te acuestas a dormir. Anota cuidadosamente las señales y mensajes que te llegan pues tal vez haya dinero y otras señales en esos sueños que te conduzcan al lugar donde está la prosperidad.

