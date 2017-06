Leo – Miércoles 21 de junio 2017: Lo insólito e inesperado es la tónica de hoy

Tu realidad interna afectiva está en el momento de las transformaciones y llegó la hora de tomar un nuevo rumbo en tu vida sentimental. Actúa, ya. Recuerda que cada cuerpo reacciona de manera individual, no te dejes desalentar por los fracasos de otras personas. Tus conflictos con los demás se resolverán si concentras tu energía en lo que haces en tu trabajo y no descuidas tus obligaciones laborales. Cuando llegues a tu empleo ensaya tu mejor sonrisa, y olvida los problemas personales y familiares.

Amor

La Luna se está moviendo desde Tauro hacia Géminis y ya nos encontramos en el signo de Cáncer. Los planetas Saturno y Neptuno, así como el planetoide Plutón continúan retrógrados, los demás están directos. Se avecina una de esas noches de locuras amorosas que te pondrá nuevamente en control de tu vida sentimental. No empañes tu dicha con lamentos ni quejas, ni tampoco trayendo al presente una situación que debe ser olvidada pues pertenece al pasado.



Salud

Utiliza sabiamente toda esta temporada para entrar al gimnasio, empezar tu dieta, mejorar tu salud. Todo el tiempo que inviertas en ese sentido lo vas a recuperar con creces tanto en tu aspecto físico como en el mental e intelectual.

Trabajo

Tu iniciativa te ayudará a realizar lo que para otros es imposible. Tienes un impulso energético formidable y si continúas en este sentido lograrás superar crisis laborales, mejorar tu posición y hasta conseguir un aumento de sueldo.

Dinero y fortuna

No temas empezar un proyecto nuevo pues para recibir dinero hay que arriesgarse. Por supuesto, no coloques todos tus recursos y te quedes sin nada pues esto no sería sabio. Tampoco te endeudes con préstamos muy altos.



