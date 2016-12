Leo – Miércoles 21 de diciembre: Venus aumenta tu pasión y atrae la dicha

Este es un miércoles que no podía estar mejor auspiciado cuentas ahora con el estupendo impacto de Venus y Júpiter directos creando aspectos favorables en tu signo Leo. El resto de esta semana de diciembre que tienes frente a ti es formidable así que aprovéchalo de forma constructiva, relajándote y disfrutando más la vida. No te agobies por lo que no puedes resolver y déjalo para la semana entrante pues lo que requieres ahora es recargar tus baterías energéticas y disfrutar lo que se está presentando. Te animarás a hacer algo que cambiará radicalmente el fin de semana, y fin de año.

Amor

Hoy miércoles la Luna continúa en tránsito de Virgo a Libra y ya estamos en el ciclo de Capricornio, el signo de tierra que marca el fin del año actual. Los planetas Mercurio y Urano siguen retrógrados. Todas son buenas noticias a partir de ahora, Leo. Si estás pensando empezar una relación con alguien que te interesa guíate por tus intuiciones antes de dar el sí y no te precipites en ningún momento. Tu signo está recibiendo un impacto fuerte y lograrás superar las dificultades que pudieron haber surgido en el pasado.



Salud

En pocos días te restablecerás totalmente si has estado padeciendo de trastornos asociados con las vías digestivas, el hígado o la vesícula. Revisa tu régimen de alimentación y verás los cambios que puedes hacer para recuperar la salud y el equilibrio perdido.

Trabajo

Pronto estarás recibiendo ofertas y proposiciones interesantes las cuales vale la pena tomar en consideración pues en ellas hay dinero, posición y prestigio. El año próximo traerá consigo nuevas posibilidades laborales.

Dinero y fortuna

Se avecinan ciclos positivos en el azar y también en sueños prometedores. Guíate por tu intuición que te permitirá reconocer los buenos negocios. Se abren puertas que te harán pasar directamente al camino de la prosperidad.