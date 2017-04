Leo – Miércoles 12 de abril 2017: Estarás muy ocupado, organízate desde temprano

Debido a una conjunción planetaria en horas de la mañana estás sobre estimulado y con poco tiempo para tus asuntos privados. Amigos, parientes, conocidos, llegan a tu casa y te convierten el miércoles en un verdadero maratón de visitas. El tono actual es sensible y te impele a decir lo primero que se te ocurre. No te comprometas a hacer algo que bien sabes no puedes pues entonces en el futuro no creerían en ti. Si no estás dispuesto a empezar una vida en común con una persona en particular no le des falsas esperanzas y pon las cosas en claro inmediatamente.

Amor

La Luna está en Escorpión y los planetas Mercurio, Venus, Júpiter y Saturno siguen retrógrados. Los impulsos emocionales pueden pesar mucho hoy y un pensamiento de desconfianza puede estropear tu día si pones en duda el amor de quien te ha demostrado su fidelidad. Consulta tu corazón antes de hablar precipitadamente pues Mercurio está retrógrado y podrías ser injusto o injusta.



publicidad

Salud

Si no eres un profesional de la medicina, no tomes decisiones por tu cuenta. Quizás te sientas defraudado con un tratamiento y querrás cambiar de médico u hospital. No termines una medicación sin haberlo consultado previamente. Sé prudente, Leo.

Trabajo

Pon a funcionar tu entusiasmo y decisión. Te será fácil persuadir a los demás si tocas sus puntos sensibles. Si necesitas cooperación en tu trabajo, convéncelos con buenas palabras. Lograrás éxito con tu magnética personalidad.

Dinero y fortuna

Júpiter y Venus están acelerando tus impulsos naturales motivándote a iniciar nuevas gestiones económicas que por estar bien auspiciadas tienen todas las perspectivas del éxito. No escatimes dinero ni esfuerzos en ese proyecto pues habrá resultados favorables.



Descubre cuál es el planeta que rige a tu signo