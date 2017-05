Leo – Martes 9 de mayo 2017: Depón tu orgullo herido y te irá mejor en todo

Tu vida social estará jugando un papel importante dentro de tus asuntos. Si eres de los Leo que prefiere más bien quedarse en casa, que socializar, debes ir considerando un cambio en tu actitud a fin que aproveches las oportunidades que se van a presentar en estos días. En estos momentos tienes la fuerza intuitiva lunar en el elemento agua y mañana tu regente, el Sol, estará en oposición con la Luna en el primer plenilunio de mayo. Con las buenas vibraciones que te envuelven vas a superar los problemas que te preocupan, materiales y sentimentales. El ciclo que vives es de realizaciones.

Amor

La Luna está en Escorpión en vísperas del primer plenilunio de mayo que ocurrirá mañana. Los planetas Júpiter, Saturno y el planetoide Plutón continúan retrógrados. Acuario. Comunícate más con tu pareja. No permitas que el silencio o la cara hosca arruine tu día y mucho menos tu relación amorosa. Estás en un ciclo intenso, sigue tus corazonadas, impulsos e intuiciones, no te limites a la hora de decirle a esa persona todo lo hermoso que representa en tu vida ¡abre tu corazón, no dejes que el orgullo herido te inhiba!.



Salud

Tu fuerza de voluntad ha estado algo resquebrajada y eso lo sabes. No te dejes vencer por las circunstancias ni el desaliento. Si respiras hondo, caminas un poco y cambias el paisaje lograrás recuperar tu centro emocional y mejorar tu salud haciendo lo que te has propuesto.

Trabajo

Continúa trabajando como lo has venido realizando aunque pienses que tus esfuerzos no están siendo apreciados y tu trabajo está cayendo en un saco roto, pues no es cierto. Las cosas estancadas en tu vida laboral comenzarán a tomar un tono positivo, inclusive si estás desempleado o en espera de una promoción.

Dinero y fortuna

Este día traerá oportunidades para sacar adelante tu economía y actuar de manera directa sobre tu dinero y fortuna. Una persona amiga te invitará a participar en un buen negocio en el que hay mucho desarrollo potencial, viajes y posibilidades de ganar más.



