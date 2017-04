Leo – Martes 4 de abril 2017: Cambia tu realidad al comenzar este mes de abril

Tienes un aura síquica fuerte que te puede ayudar a ganar dinero en el azar. Sigue esas corazonadas y no te desanimes por ningún contratiempo. En cuestiones amorosas existe la tendencia a querer discutir y aclarar situaciones que has estado mal interpretando recientemente pues estás algo desorientado por emociones encontradas. No actúes en base a reacciones impulsivas porque esto te causaría dificultades con tu pareja y amigos. ¿Lo mejor? Escuchar, controlarte y luego decidir qué vas a hacer, pero con la cabeza menos caliente.

Amor

Hoy martes la Luna sigue en Cáncer y los planetas Venus y Júpiter están retrógrados. Estamos en la fase cuarto creciente de la Luna. Ponte en guardia contra los extremos y las hipersensibilidades. Si te dejas llevar por los celos, esas emociones negativas te impedirían razonar adecuadamente y dañarías tu relación. No des pasos en falso ni levantes acusaciones guiándote por apariencias.



publicidad

Salud

La inquietud interior se traduce en problemas orgánicos. Para sentirte bien de salud debes comenzar por resolver tus preocupaciones y ansiedades. Una vez que pongas orden en tu mente tu cuerpo responderá muy bien a los tratamientos.



Trabajo

No permitas que un encuentro algo desagradable con un compañero de trabajo te saque de tus casillas. No le des cabida a esos impulsos agresivos porque la única persona perjudicada serías tú. Mantén tu educación y serenidad, así no dañarás tu salud ni pondrás en tela de juicio tu reputación laboral.

Dinero y fortuna

Tu intuición está afinándose fuertemente y es muy probable que recibas una noticia estimulante asociada a un negocio, que habías soñado, y se convierte en realidad. El azar está favorecido. Sigue tus inspiraciones, Leo.



¿Sabes como salir adelante con la ayuda de la energía planetaria? Descubrelo