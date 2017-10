Leo – Martes 31 de octubre 2017: Un anuncio significativo que te hará pensar

Noticiero astrológico: Termina el mes con la Luna en tránsito desde Piscis al signo de Aries. El amor ha dejado de ser un sueño para ti y se convierte en algo que experimentas. El día transcurrirá en medio de un tono excitante y lo imprevisible se convierte en la tónica diaria. No se aprecian dificultades laborales afortunadamente, aunque podrías sentirte algo inseguro en tu trabajo debido a ciertos rumores de despidos o quiebras a tu alrededor. No dejes que esas influencias te afecten el ánimo. Nunca pienses que el dinero solamente se consigue de una manera pues hay muchas oportunidades aguardando por ti.

Amor

Este martes la Luna se desplaza desde el signo de Piscis hasta Aries y los únicos planetas retrógrados son Urano y Neptuno. Tu vida amorosa va por buen camino. Sin embargo, podrías caer en la trampa de prometer lo que no puedes cumplir. No te comprometas diciendo algo que no será posible hacer. Contrólate si piensas decir algo apresurado y poco conveniente en un momento de ofuscación.



Salud

Existe una cierta tendencia al descontrol y esto puede causarte problemas si rompes el equilibrio natural de tu cuerpo. Tu salud es buena en general, pero no te confíes y empieces a comer y beber sin control, algo que es ajeno a tu signo, Leo.

Trabajo

Los trabajos relacionados con los bancos, bolsa, comercio con el extranjero, así como la educación y la prensa están muy bien auspiciados en este día. Tendrás la oportunidad de demostrar tu talento y capacidad al resolver una difícil tarea que a otros les resultaba muy trabajosa.

Dinero y fortuna

A partir de estos momentos empezarás a tener contactos con desconocidos y situaciones nuevas en las cuales se presentarán múltiples oportunidades para que ganes más dinero en diferentes negocios, proyectos o viajes. Estás en el medio de una onda muy propicia y afortunada.



