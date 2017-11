Leo – Martes 28 de noviembre 2017: Muchos cambios y sucesos inesperados

Noticiero astrológico: La Luna se desplaza al signo de Tauro, y el único planeta retrógrado sigue siendo Urano. Espera un regalo, un detalle, un gesto que te dará a entender lo mucho que le interesas a cierta persona. Tu horizonte emocional es variado y se extiende frente a ti cargado de nuevas oportunidades, particularmente si en días pasados te has sentido algo triste o desalentado por gestiones que no acababan de cristalizar. Hay posibilidades de recibir un dinero que se encuentra congelado o en el extranjero, puede ser también alguna demanda legal. Si esto ocurre no lo gastes inmediatamente, guárdalo como una reserva que te será muy útil en el futuro.



Amor

Una persona del pasado empieza a golpear tu vida con recuerdos poco gratos. Deja a un lado esas ideas tristes y proponte vivir un presente lleno de felicidad, sin incursiones en las frustraciones de una vez y con más confianza en tu futuro. Atiende tu computadora, hay mensajes que te interesan, mantén al día tu correo.

Salud

Estás recibiendo una fuerte onda sanadora que revitaliza tu organismo y te ayuda a recuperarte de problemas de salud asociados con trastornos en la piel, quemaduras, fracturas o situaciones similares. La vitalidad te envuelve hoy.

Trabajo

Continúa lo que estás haciendo y lograrás resolver muy pronto los problemas laborales que te han venido preocupando en días recientes. Ahora estás en un ciclo nuevo, y posiblemente hasta ya hayas iniciado negocios por cuenta propia.

Dinero y fortuna

Es un buen día para firmar contratos en una mesa, alrededor de un buen almuerzo. Los mejores negocios muchas veces se concretan fuera de la oficina, en un ambiente más distendido, menos protocolar y más casual. Hoy es ese tiempo.

