Leo - Martes 27 de junio 2017: Una experiencia única

La Luna está entrando en un signo de tierra a medida que se acerca el fin de mes y comienza un nuevo mes donde también se celebrará tu cumpleaños, Leo. Actúa con calma a la hora de tomar una decisión económica en la cual debas poner dinero o pedir un préstamo porque no te conviene incurrir en un gasto grande en estos momentos ni endeudarte en este segundo semestre del año 2017 a punto de comenzar. Analiza bien todo lo que te rodea. La felicidad te llega a través del teléfono o del correo, tal vez mediante Internet o en un encuentro con una persona que te estremece interiormente. Es tu tiempo de la acción para que la vida finalmente te devuelva el amor que mereces.



Amor

Hoy martes la Luna está en tu signo Leo moviéndose hacia el signo de Virgo. Los planetas Saturno, Neptuno y el planetoide Plutón siguen retrógrados. Tu vida amorosa está en un buen ciclo, aunque lamentablemente hay personas envidiosas a tu alrededor tratando de molestar. No prestes atención a los provocadores y si eres feliz ¿para qué estropear esa felicidad? Tú brillas, y eso lo sabes, y en el amor, más todavía.

Salud

Tu cabeza, rostro y piel están muy sensibilizados por lo que te recomiendo tomar medidas de precaución para protegerte apropiadamente de los rayos solares. Una crema te ayudará a evitar quemaduras y lesiones. No olvides tampoco tus gafas protectoras.

Trabajo

Si estás pensando cambiar de empleo te sugiero esperes un poco más pues ahora estás en medio de una vorágine de decisiones erróneas las cuales podrían influir negativamente en tu vida forzándote a una solución emocional y poco lógica debido al efecto que crea en tu signo la acción retrógrada de Saturno por tu elemento, fuego.

Dinero y fortuna

Si has estado esperando por una buena oportunidad para invertir tu dinero y aún no te ha llegado no te desalientes ni desesperes porque en estos momentos los ciclos planetarios están girando a tu favor, aunque de manera algo lenta. Después de julio notarás un aumento de tus ingresos.



