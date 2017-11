Leo – Martes 21 de noviembre 2017: Prepárate para lo mejor, y eso es lo que recibirás

Noticiero astrológico: Hoy termina de regir el signo Escorpión, mañana empieza Sagitario a diferentes horas según el lugar donde vivas. La Luna entra en Capricornio y los planetas Urano y Neptuno siguen retrógrados. Estos días de noviembre son estupendos para ayudarte a planificar adecuadamente tu vida. Lo más recomendable es que desde ahora vayas planeando unas buenas vacaciones. Antes de ausentarte cerciórate bien que todo está en orden y no dejas nada pendiente atrás porque entonces no podrías disfrutarlas a plenitud. Estás recibiendo influencias planetarias que contribuirán a que puedas aumentar tus ingresos realizando trabajos a los que no estabas habituado, pero que resultarán muy productivos.



Amor

En el amor no fuerces nada, todo caerá como una fruta madura en su momento, pero si eres demasiado insistente podrías “asustar” a esa persona que se sentiría hostigada. Tú sabes bien qué hacer y qué decir cuando abres tu mente y tu corazón a las percepciones internas que te están llegando.

Salud

Las vías digestivas, en especial el colon y el estómago requieren mayor atención de tu parte, y si te sientes mal de esos órganos no corras enseguida a auto medicarte, sino más bien analiza lo que está sucediendo en tu estilo de vida y haz los ajustes pertinentes.

Trabajo

Hay nuevas situaciones que te ayudarán a entender mejor lo que está ocurriendo a tu alrededor. En el aspecto laboral surgirán encuentros que te pondrán en el camino idóneo para solucionar problemas que recientemente te causaron algunas preocupaciones. Verás como todo se normaliza en poco tiempo.

Dinero y fortuna

Este es el tiempo de la inversión inteligente pues tendrás en tus manos un dinero que debes poner a funcionar inmediatamente para que no se quede estancado y produzca los resultados que estás esperando. Habrá un toque próspero muy pronto en tu vida financiera, Leo.



