Leo – Lunes 4 de diciembre 2017: No te dejes envolver por gentes manipuladoras

Noticiero astrológico: La Luna está moviéndose a Cáncer aún bajo los efectos de la superluna. Los planetas Mercurio y Urano transitan retrógrados.

No te impacientes frente a un contratiempo. Todo se resolverá de una manera positiva si mantienes el entusiasmo y la alegría que caracteriza tu signo en este período final del año. Ciertas situaciones personales que te tenían preocupado comienzan a solucionarse en este ciclo. Ahora bien, respecto a tu economía, evita gastos superfluos y compras impulsivas pues con Mercurio retrógrado tiendes a perder la perspectiva. Se exige una actitud conservadora. Estarás haciendo cosas diferentes a las que estás habituado.



Amor

No dejes que nada perturbe tu tranquilidad mental ni sentimental, Leo. Hay personas que constantemente tratan de crear problemas y situaciones negativas en tu vida amorosa, pero si no les haces caso y continúas como vas, no habrá problemas.

Salud

Con las posiciones planetarias de hoy puedes pasar por alto un tratamiento y estropear el buen ritmo de una curación. No des lugar a que una distracción afecte tu salud. Debes cuidarte para estar en la mejor forma durante toda esta temporada festiva.

Trabajo

Te resultará más fácil rehacer un trabajo que ponerte a arreglar lo que alguien hizo mal. No pierdas energías en correcciones, si partes de cero puedes acabar tu tarea en mucho menos tiempo, pero trata de terminarlo todo antes de la noche.

Dinero y fortuna

La tendencia a abarcar más de lo que puedes te está causando tensiones y hasta pérdidas económicas. No desperdicies tu talento en negocios que no debes iniciar ahora. La tónica debe ser de paciencia y espera para ganar más dinero.