Leo - Lunes 24 de abril 2017: El amor está en el aire

Con la Luna en tránsito por un signo del elemento fuego, que es el tuyo, te llega un despertar intuitivo. Vas a descubrir lo que no sospechabas, poner las cosas en su sitio y orden en tus asuntos tanto sentimentales como de otra índole. Te despiertas muy animoso, con una alegría interior que no puedes explicar, pero que te hace sentir bien. Este es el tiempo de vivir, no de lamentarse. Aleja de tu lado a las personas negativas, llenas de problemas, porque eso solamente te atrasa en todo. Espera algo muy hermoso en tu vida amorosa, pronto lo verás.

Amor

Hoy lunes la Luna está en el elemento fuego, en tránsito por Aries. Los planetas Mercurio, Júpiter, Saturno y el planetoide Plutón están retrógrados. Si en estos momentos estás libre no dejes pasar la oportunidad que se va a presentar en tu vida sentimental. El amor no conoce fronteras, ni edad, ni razas. Abre tu corazón, no dejes que nada ni nadie te aparten de tus metas amorosas ni de esa persona.



publicidad

Salud

¿Tienes problemas de ansiedad? Es hora ya de aumentar tu concentración pues podrías estar con estrés debido a problemas personales y desatender lo que haces, actuando de forma precipitada e inapropiada.

Trabajo

Lo que hagas en estos días no pasará desapercibido para quienes tienen que ver contigo en tu trabajo o en tus relaciones sociales. Haz lo tuyo, sigue como vas y pronto tendrás el reconocimiento que mereces en tus asuntos laborales e inclusive un salto cualitativo en tu empresa.

Dinero y fortuna

Se presentará una onda intensa en tu signo Leo que puede causar algún contratiempo inicial. Sin embargo, la buena nueva es que las tardanzas serán temporales y pronto el agua recuperará su nivel. El dinero llegará en su momento y más de lo que piensas.