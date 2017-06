Leo – Lunes 19 de junio 2017: Es un momento de reflexión en el amor

Evita involucrar a terceras personas en una situación particular. Más… Por Profesor Zellagro

Conquistas con tu mirada y si te propones llegar al cielo en el amor, lo lograrás. Sin embargo, necesitarás determinación para enfrentar un cambio en tu trabajo y sobre todo lidiar con compañeros que son muy conflictivos y siempre están buscando pleitos y desavenencias, sobre todo mientras dura el tránsito retrógrado de Saturno. No les hagas caso, haz lo tuyo y triunfarás. Si en el presente no estás en la mejor situación económica no te desesperes. Tu signo Leo está bien auspiciado y la fortuna se te acerca en movimientos inusitados.

Amor

La Luna está en Aries desplazándose hacia Tauro. Los planetas Saturno, Neptuno y el planetoide Plutón siguen retrógrados. Es un momento de reflexión, de escuchar la opinión de personas que te quieren y que han atravesado situaciones difíciles similares a las tuyas en su experiencia amorosa. No te ciegues a sus consejos. Analiza con calma la situación que te está envolviendo este día.



Salud

Escuchas ciertas noticias que podrían inquietarte y afectar tu sistema nervioso o digestivo. Tranquilo, Leo, muchas veces las cosas no son como las imaginamos y si te mantienes en una posición realista será mejor para ti y para todos.

Trabajo

Alguien que te aprecia mucho te ofrece una oportunidad excepcional de trabajar a su lado. Sin embargo, el empleo podría implicar cambios de horario y estilos de vida. Pesa todo muy bien en la balanza antes de decidirte a tomar lo que te han propuesto.

Dinero y fortuna

No te inquietes si una gestión económica que parecía a punto de resolverse sufre una demora y se prolonga el resultado. Si algo no sucede cuando queremos casi siempre estamos frente a una advertencia para revisar el camino emprendido.