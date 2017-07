Leo - Lunes 17 de julio 2017: ¡Atrapa las oportunidades!

No esperes que otros tomen la iniciativa. Más… Por Profesor Zellagro

Si te sientes motivado, o inspirado, a decir algo a quien te interesa sentimentalmente no te detengas más. Tu indecisión o vacilación podría interpretarse como falta de interés y esto causaría algo contraproducente, además ese tipo de actitud no tiene que ver nada con el desenfado y firmeza que caracteriza tu signo Leo. No olvides que ahora en este ciclo planetario las oportunidades llegan a tu vida rápidamente, pero debes estar listo para atraparlas enseguida que surjan porque de lo contrario las perderías.

Amor

La Luna entra en el signo de Tauro y los planetas Neptuno y Saturno, así como el planetoide Plutón siguen retrógrados. Surgen dificultades que deberás enfrentar con entereza y decisión. Tus buenas decisiones te permitirán salir de los problemas que se te presenten y al mismo tiempo extraer experiencias muy positivas para tu vida amorosa actual. A medida que se acerque tu ciclo de cumpleaños notarás como tu vida íntima se enriquece.



Salud

Si te sientes preocupado por dolores o malestares cuya causa ignoras, antes de lanzarte a lucubraciones carentes de base lo más acertado es consultar tu médico, descartar cualquier problema de salud y saber exactamente el terreno que pisas.

Trabajo

Tu manera de pensar es realista y con la lucidez mental que disfrutas podrás aplicar tu experiencia y talento en tu trabajo. Si por otra parte estás desempleado hoy lunes no es el momento ideal para salir a buscar empleo, espera un poco.

Dinero y fortuna

Somos lo que pensamos, y también logramos aquello hacia lo cual concentramos nuestra energía. Tu voluntad es fuerte y te permitirá conquistar metas muy altas. Hoy prométete seriamente a ti mismo prosperar económicamente, y lo lograrás.