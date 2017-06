Leo – Lunes 12 de junio 2017: Una revelación sorprendente

Si no te sientes seguro del objeto de tu amor y dudas respecto a lo que debes hacer o no hacer, consulta tu Ser Interno y actúa según tus principios. Si tienes pareja, disfrútala, si no la tienes es tu momento para salir de casa y moverte en sociedad puesto que donde menos esperes está aguardándote el romance. Con la Luna en un signo de tierra moviéndose a aire se agudiza tu intuición y si la sigues encontrarás las mejores oportunidades para hacer dinero, Leo.

Amor

La Luna está terminando su tránsito por Capricornio desplazándose hacia Acuario al comenzar esta semana. Los planetas Saturno y el planetoide Plutón están retrógrados. Es tiempo de vivir intensamente tu intimidad, de poner orden en tus prioridades y no permitir que personas ajenas a ti te estén manipulando el tiempo y causando problemas en tu vida. Si tienes pareja, evita las situaciones que puedan causar celos.



publicidad

Salud

Es hora ya de poner más énfasis en lo que comes y dejar de hacerlo simplemente por gusto. Revisa las calorías que consumes, la calidad nutritiva de los alimentos, y haz los cambios necesarios. Obtendrás resultados sorprendentes en tu salud. Proponte planes realistas que puedas cumplir.

Trabajo

Tu mente perceptiva se encuentra en estos momentos abierta a lo novedoso y te permitirá adaptarte a una tecnología diferente a la cual todos temen en tu centro de trabajo. Aplícate con entusiasmo a su estudio, y no improvises, razona y tendrás éxitos. La Luna de hoy te ayudará a liberar energías internas.

Dinero y fortuna

La fortuna es caprichosa y puedes recibir noticias inesperadas en un encuentro casual con personas que tienen dinero y te proponen un negocio productivo. Mantén alerta tu capacidad receptiva y descubrirás magníficas oportunidades. Inclusive, el azar puede darte gratas sorpresas.