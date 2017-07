Leo – Lunes 10 de julio 2017: ¡Atrévete y da ese paso!

Tu vida amorosa se presenta algo imprevisible y errática, pero también divertida. No veas el lado feo de las cosas sino más bien concéntrate en sus aspectos positivos y verás cómo le extraes lo mejor a cualquier desavenencia o discordia entre tú y otra persona. Este ciclo es propicio para ingresar en un gimnasio o comenzar un plan de ejercicios racional y metódico. Tu cuerpo necesita actividad particularmente si te pasas muchas horas en un trabajo sedentario y con gran esfuerzo mental. Posiblemente alguien que te debe un dinero se comunique contigo y te pedirá una prórroga. No tienes más alternativas y deberás hacerlo pues de lo contrario solamente te incomodarías, y además no resolverías nada concreto.



publicidad

Amor

Hoy lunes la Luna entra en el signo de Acuario, que es tu opuesto, y el planetoide Ceres en Cáncer. Los planetas Saturno, Neptuno y el planetoide Plutón siguen retrógrados. No te dejes llevar solamente por impulsos, y actúa con seguridad, confianza y más ecuanimidad. No te impacientes a la hora de dar una respuesta de índole sentimental, podrías estar algo inquieto.

Salud

Este período astral es ideal para las evaluaciones de índole oftálmica, sobre todo si en tu familia hay antecedentes de glaucoma. No dejes pasar estos días sin revisarte los ojos y así evitarás complicaciones futuras en la vista y dolores de cabeza.

Trabajo

Una relación sentimental podría acercarte a un empleo prometedor en pocos días. Estás en una etapa muy productiva y recibirás una grata sorpresa asociada con un empleo codiciado el cual se convierte en realidad y cambiará positivamente tu vida.

Dinero y fortuna

No te impacientes pues el dinero llega, pero en el momento que ha de llegar. Las cosas si se precipitan no salen bien y en este momento tu ciclo es de espera y paciencia. Aguarda, la fortuna se acerca a tus puertas y no debes desesperarte.