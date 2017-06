Leo – Jueves 8 de junio 2017: Estás en un tono muy festivo

No digas ninguna palabra irónica a nadie sino más bien guíate por tu sentido común para no verte envuelto en situaciones comprometedoras o malas interpretaciones. Una mujer amiga te ayudará en un trance difícil. El amor adquiere ahora una dimensión diferente pues te percatas de las verdaderas intenciones de quien está a tu lado y lo que puedes lograr partiendo de una relación sentimental, cada vez más estable. Estás a punto de recibir una interesante oferta económica que puede darte dinero, pero ¡cuidado! Si te parece demasiado buena, desconfía. No des tu aprobación, firma ni crédito a gentes que no te inspiren la seriedad y credibilidad adecuadas.



Amor

La Luna está en Sagitario, a pocas horas del plenilunio -la Luna de fresa- y del tránsito directo de Júpiter. Saturno y el planetoide Plutón siguen retrógrados. Hay movimientos planetarios inestables que pueden causarte inquietud. Por ese motivo, evita comentarios sarcásticos, te perjudican. Si piensas que tu pareja ha sido infiel, o estás en medio de una situación emocional confusa, no tomes decisiones hasta no estar totalmente seguro de los hechos.

Salud

Si tuviste problemas recientes de salud verás como ahora tu cuerpo reacciona bien a los tratamientos que estás propiciándole en este ciclo. Continúa los mismos pues existen muchas posibilidades de mejoría en todo lo que estás haciendo en estos momentos.

Trabajo

Estás a punto de cambiar de actividad laboral esto te ayudará a mejorar tus ingresos y diversificar tu economía. Es importante que te dediques más a lo que sabes hacer y no pierdas tiempo ni energías con negocios que no valen la pena.

Dinero y fortuna

Tus esfuerzos para acrecentar tu economía dan resultados y tu dinero crece. Estás recibiendo una buena influencia astrológica y lograrás sacar adelante un negocio que hasta ahora estaba paralizado y no rendía ganancias. A partir de ahora el dinero fluirá como debe.

