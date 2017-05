Leo – Jueves 4 de mayo 2017: Te sentirás motivado en muchas cosas

Signos de fuego (Aries, Leo y Sagitario)

No suelen ser muy empáticos, lo miran todo “desde afuera”

Debido a su exuberante naturaleza los nativos de los signos del elemento fuego no se caracterizan generalmente por ser muy empáticos puesto que piensan que si ellos pueden hacer algo, los demás también. En ese sentido, tratando de estimular con el ejemplo y la acción, a veces pierden la perspectiva y no se percatan que no todos los que le rodean cuentan con la misma fuerza física, o el nivel de energía de ellos y tratando de ayudarles, pueden causar el efecto contrario al no ponerse en su lugar y exclamar “si yo puedo o yo pude los demás también pueden”. Les resulta dificultoso practicar la empatía, aunque esto no quiera decir que no sean seres humanos compasivos, amorosos y considerados, solo que lo son “a su manera”. Foto: Shutterstock | Univision

