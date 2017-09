Leo – Jueves 28 septiembre 2017: Apóyate en tu intuición y no tendrás problemas

Noticiero astrológico: El planetoide Plutón ya está directo. Solamente hay dos planetas retrógrados: Urano y Neptuno. Este jueves tu intuición se afina y vas a descubrir situaciones que te asombrarán. Ponlo todo en perspectiva para que no te agobies con todas las tareas que tienes por delante. Hay gentes negativas que cuando llegan a tu lado te sacan de quicio con sus lamentaciones y quejas. Ese tipo de personas solamente confunden y crean problemas. Hay un toque de suerte en un viaje o negocio en el que habrá de todo. Se soluciona un asunto que te tenía preocupado y a partir de ahora respiras aliviado sabiendo que todo está bien.



publicidad

Amor

La Luna está en tránsito por el signo de Capricornio moviéndose a Acuario que es tu signo opuesto. Los planetas Urano y Neptuno continúan retrógrados. Las horas de la mañana tienden a ser algo tensas porque quienes están a tu lado no parecen comprender bien lo que quieres trasmitirles. No les digas: “¿me entiendes?”, opta por “¿me explico” “¿fui claro”? y te evitarás muchos problemas de comunicación. Recuerda que no basta la intención, hay que saber exponerla y dirigirla.

Salud

Los ejercicios físicos son imprescindibles para ayudarte a mantener un buen estado de salud, no basta una alimentación adecuada, hay que moverse, ejercitarte.

Trabajo

Vas a aprender de otros, de sus críticas y opiniones constructivas. Aunque tengas conocimiento de tu trabajo abre tu mente y no te cierres en tus propias decisiones sin escuchar a los demás.

Dinero y fortuna

Un préstamo o crédito bancario inesperado te ayudarán a resolver tus problemas. No vaciles y da ese paso que te permitirá estabilizar tus finanzas personales.



Plutón entra directo, descubre cómo te beneficia