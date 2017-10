Leo – Jueves 26 de octubre 2017: No insistas si encuentras resistencia

Noticiero astrológico: La Luna está en Capricornio en vísperas de la fase cuarto creciente. Este jueves habrá retos que deberás resolver de una forma racional e inteligente, como corresponde a tu signo Leo. Utiliza tu mente intuitiva de manera creativa, no coaccionando a los demás. Si tienes un presentimiento aplícalo en tu empleo, pero no lo comentes con otros compañeros de trabajo porque los resultados serían contraproducentes y podrían interpretarte mal. En el amor sé prudente y no digas enseguida lo que piensas, podrías errar pues las apariencias suelen engañar.

Amor

La Luna continúa en Capricornio y los planetas Urano y Neptuno siguen retrógrados. Superarás felizmente las dificultades amorosas presentes y los escollos que se están presentando en tu vida sentimental que te impiden disfrutar plenamente tu intimidad. Procura alejarte con tu pareja a un lugar privado y estar solos los dos.



Salud

Pon a funcionar tu conocimiento innato del cuerpo y escucha la voz de tu interior. Si te sientes con deseos de hacer algún ejercicio, hazlo, si por el contrario, buscas tiempo para descansar, relájate, sigue tus inspiraciones e intuiciones.

Trabajo

Tal vez no cuentes hoy con la ayuda necesaria para echar adelante un proyecto laboral, pero podrás terminarlo exitosamente y después sentirás la satisfacción de haber hecho algo positivo. No te guíes por los comentarios ajenos e insiste.

Dinero y fortuna

Concédete el regalo de la espontaneidad, y deja atrás las sospechas. Explora una idea que parece irrealizable, pero que podrás echar a andar y sacarle un gran provecho económico. Tu osadía en los negocios hará el resto. ¡Adelante!



