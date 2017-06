Leo – Jueves 22 de junio 2017: Evita que manipulen y controlen tu tiempo...

El Tigre en el Mes de la Oveja

Un toque de paciencia es lo que más necesitas en estos momentos cuando lidies con un asunto sentimental dentro de tu vida amorosa. No te lances a comprar ni vender nada ahora. Dentro de pocos días habrá condiciones planetarias mejores para lograr más ganancias y mejores ofertas. Si te has sentido ansioso en estos días, considera la posibilidad de tener un animalito en casa, una mascota que no te cause muchos problemas, pero que te sirva de compañía y te ayude a descargar energías nerviosas de manera positiva. Foto: Shutterstock | Univision

