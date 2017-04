Leo – Jueves 20 de abril 2017: Noticias que te dejarán pensando

La Rata en el Mes de la Serpiente (del 19/20 de abril al 19/20 de mayo)

En este mes de la Serpiente vas a reencontrarte nuevamente con tu Ser Interno, con tu sentido del amor y la pareja. Es momento de aplicar lo que has aprendido y no dejarte manipular por personas negativas de menos evolución intelectual y moral que tú. No trates de salirte con la tuya a toda costa porque podrías estar volviéndote muy terco. El amor se debe trabajar con palabras, gestos e intenciones, pero si no dices nada entonces estarías perdiendo tu oportunidad. Foto: Shutterstock | Univision

