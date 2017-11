Leo – Jueves 2 de noviembre 2017: Tu espontaneidad ganará corazones

Noticiero astrológico: La Luna está desplazándose por Aries, que es del elemento fuego. La energía de la Luna en tránsito al elemento fuego este jueves tiende a volverte muy imprudente. No te precipites a comprar nada ahora ni efectuar inversiones grandes como una casa o terreno a menos que estés totalmente convencido de su efectividad. Lo imprevisible está al suceder en este ciclo astral. Notarás cómo el dinero y el amor están tomados de las manos y es posible que se presente una relación sentimental inesperada que no solamente te traiga alegría en tu vida amorosa sino también un salto en tu economía. Se visualiza un viaje corto, tal vez de fin de semana, en el que podrás recuperar tiempo que pensaste habías perdido junto a quien ahora te demuestra cuánto representas en su vida.



publicidad

Amor

Hoy la Luna está en tránsito por Aries y los planetas Urano y Neptuno siguen retrógrados. Un contratiempo menor puede volverte inquieto y pensar que no te aman, pero no es así. Simplemente se trata de los juegos cósmicos en tu signo que te hacen ser algo más celoso y susceptible de la cuenta. No te inquietes.

Salud

No hay problema alguno en tu horizonte astral, pero debes ser más cuidadoso en el hogar porque existe una inclinación al entretenimiento y dispersión que podría causar accidentes domésticos evitables si pones un poco más de precaución.

Trabajo

No te inquietes por una situación inesperada existente en tu empleo ya que la persona indicada para ayudarte a resolverlo llegará pronto a tu lado y conjuntamente podrán salir airosamente de los problemas gravitantes en tu vida laboral.

Dinero y fortuna

Vas a conseguir mucho si no dejas que otros te tomen la delantera. No confíes en terceras personas y haz las cosas a tu modo, pero consulta con expertos si hay mucho dinero por medio.



Está comenzando un ciclo de inicios