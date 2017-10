Leo – Jueves 19 de octubre 2017: Las noticias que te llegan te tranquilizan

Noticiero astrológico: Hoy ocurre el novilunio de octubre, la Luna nueva en Libra. Estás en un buen tono planetario pues las influencias cósmicas procedentes de Júpiter te dan suerte en el azar, pero más aún, abre puertas económicas para inversiones por tu cuenta. Tu signo Leo se encuentra ahora en ese momento decisivo en el que las decisiones que tomes repercutirán de una forma concreta el resto del año que estamos viviendo. Las perspectivas que ahora te envuelven asociadas con tu vida amorosa son intensas y te ayudarán a encauzar tu energía en la dirección correcta. Invitaciones y eventos sociales traerán un toque alegre a este fin de semana, Leo.



Amor

Hoy jueves la Luna sigue en tránsito por el signo de Libra y se pone en oposición con el Sol en el primer novilunio de octubre. Los planetas Urano y Neptuno continúan retrógrados, los demás están directos. Pronto vas a conocer a quienes comparten tus intereses y al mismo tiempo disfrutarás de la compañía de gente agradable y bonita. Si estás en una relación será una etapa de relajamiento y diversión social, si estás solo o sola, una buena excusa para intercambiar direcciones y teléfonos.

Salud

Si estás atravesando alguna situación emocional trata de distraerte con buenos amigos, o haciendo algo divertido. Tal vez has tenido algún disgusto que te haya causado malestares orgánicos, Leo. Recuerda que la mente y el cuerpo funcionan al unísono.

Trabajo

Hay personas alarmistas a tu alrededor que se la pasan anunciando despidos, problemas laborales y situaciones por el estilo No te dejes impresionar por esos chismes y haz tus cosas como lo has venido haciendo, no hay dificultades insuperables.

Dinero y fortuna

Se te acercarán algunos manipuladores y tramposos con negocios que no sirven para nada y lo único que buscan es tu dinero. Antes de poner tu inversión a riesgo espera un poco y verás como surgen alternativas más sólidas y concretas con más posibilidades.



El Sol se opone a Urano y pueden llegar imprevistos



