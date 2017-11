Leo – Jueves 16 de noviembre 2017: Explorarás algo nuevo en el amor

Noticiero astrológico: Este jueves la Luna está moviéndose al signo Escorpión. Siguen retrógrados los planetas Urano y Neptuno. Algo incipiente puede convertirse en una relación muy interesante. Hay una onda dinámica en tu entorno y en estos momentos te sientes fuertemente inclinado a hacer algo atrevido en tu vida amorosa. No mires el amor como algo lejano e imposible para ti. Ahora comienza una etapa en que muchos sueños se materializan y tus deseos más profundos encuentran expresión. Declara tus sentimientos y exprésate como eres, Leo, no de la manera que los demás quieren que seas. Es importante que no dejes escapar tus sentimientos de forma impulsiva.



Amor

Es una etapa de matrimonios felices, uniones amorosas, regresos de personas ausentes y sobre todo de terminar una relación que no funciona. Estás en posesión de la llave de tu destino y podrás lograr tus sueños más anhelados. El efluvio de la lluvia de estrellas todo lo revoluciona positivamente en tu signo Leo.

Salud

Es muy probable que en horas de la tarde te sientas cargado mentalmente y con un tono de ansiedad. Lo más recomendable en este día es que des una caminata al aire libre, o si tienes bicicleta un paseo por los alrededores. Te hará bien.

Trabajo

Un día feliz para las amas de casa, esas mujeres abnegadas de las cuales poco se habla y que realizan trabajos arduos atendiendo su familia, hijos, esposos, el hogar en general. Están muy bien auspiciadas y tendrán un día muy provechoso.

Dinero y fortuna

Hay un problema en tu vida y es la organización. Puedes ganar más, aumentar tus ingresos y mejorar tu economía si pones más orden en tus asuntos, no disgregas tu energía ni disipas tu talento en cuestiones de poca monta y poco provecho.

