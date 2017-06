Leo – Jueves 15 de junio 2017: Recibes un toque de entusiasmo

Estás inquieto, ansioso inclusive, con deseos de moverte, empezar algo diferente y explorar nuevos horizontes. Aprovecha esta circunstancia astral para socializar y atender tu imagen pública dedicando un poco más de tiempo y recursos a tu cuidado personal. Recuerda que tú, como Leo, siempre brillas en el centro social del lugar en que estés, se dice eres el rey o la reina del zodíaco pues tu regente es nuestra estrella, el Sol. Anímate y vete preparando para tus próximas vacaciones que serán esplendorosas.

Amor

Este jueves la Luna se mueve al signo de Piscis y los planetas Saturno y el planetoide Plutón siguen retrógrados. Aunque te parezca que las cosas a tu alrededor están confusas, lo cierto es que no es así pues podrás sacar adelante tu vida sentimental con una palabra de aliento. La persona que te interesa está esperando tu iniciativa, deja a un lado la timidez que no tiene que ver nada contigo.



publicidad

Salud

Hay una influencia astral beneficiosa en tu signo que aumenta tus facultades naturales para la regeneración y curación. Escucha la voz de tu intuición y no cometas imprudencias porque si mantienes un buen ritmo no tendrás problemas.

Trabajo

Surge una situación imprevista en tu trabajo que te pueda sacar de tus casillas y causarte ansiedades, pero no lo tomes como algo definitivo o personal sino simplemente analízalo y no reacciones de manera exagerada porque no te conviene.

Dinero y fortuna

Se vislumbra la posibilidad de un viaje de negocios o un recorrido breve al extranjero que te dará dinero. Tal vez sea más pronto de lo esperado. Ten tus maletas preparadas y tus papeles en orden para evitar te tome desprevenido.

Cuidado con las responsabilidades





¿Qué regalarle a papá en su día?