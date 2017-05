Leo – Jueves 11 de mayo 2017: Evita prometer lo que no puedes cumplir

Tauro

Encenderás tu vida íntima intensamente

Este plenilunio te viene de lo mejor puesto que es un regalo en tu ciclo de cumpleaños, al ocurrir, precisamente en tu signo opuesto. La Luna llena te ayuda a romper inhibiciones y salir del letargo. Tal vez estés pensando en alguien y no te has atrevido a declarar tu amor, o estés deseando hacer algo bastante atrevido en tu intimidad sexual y por pena no lo planteabas a tu pareja. Ahora es el momento, estos tres días de pasión encenderán tu vida íntima y al mismo tiempo renovarán totalmente tu energía vital. Foto: Shutterstock | Univision

0 Compartir