Leo– Domingo 28 de mayo 2017: Experiencias gratificantes

Este domingo se presenta como un día de experiencias gratificantes en la que tu corazón se abre al amor. La vida te sonreirá mucho. Las influencias cósmicas que están girando en tu entorno astral te acercarán nuevamente a una persona que creías olvidada en tu mundo emocional. No te impacientes, Leo, finalmente recibirás las noticias que esperabas y en poco tiempo lograrás resultados más que satisfactorios en todo lo que estás haciendo en estos momentos. Estás bien encaminado y si no te apartas de tus metas y te encaminas a las mismas de una forma constante y con perseverancia no tendrás ningún motivo para sentirte mal.



Amor

Este domingo la Luna continúa en Cáncer, pero ya moviéndose hacia tu signo, Leo. Los planetas Júpiter, Saturno y el planetoide Plutón siguen retrógrados. En cuestiones del amor debes ser tú quien decida, no los demás. Cuídate de los farsantes que tratan de ensalzar tu Ego para conseguir cosas. No te dejes deslumbrar por apariencias ni falsas promesas.

Salud

Este es un día que requiere un toque paciente de tu parte. Si te sientes demasiado cargado trata de orientar tu energía hacia el lado que más te gusta vivir. Hay recuperación de tu nivel de salud en diversos aspectos.

Trabajo

Mañana lunes se pondrá a prueba tu carácter porque tendrás frente a ti múltiples actividades que deberás asumirlas con mucha organización, para que no te agobies. No te exasperes si una persona que debe entregarte un trabajo no cumple con su responsabilidad.

Dinero y fortuna

Este día es bueno para planear estrategias económicas que te darán estupendos resultados en muy poco tiempo. La mejor manera de proceder es poniendo a funcionar tu creatividad. No se consigue nada si no se arriesga una posición, o un dinero, no lo olvides, no temas, sé decidido como corresponde a tu signo del elemento fuego.