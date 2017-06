Leo – Domingo 25 de junio 2017: Estás muy intuitivo, pero también algo celoso

Esta es la etapa del afecto y de la reevaluación de la forma en que conduces tu vida íntima y social, Leo. Se fortalece tu intuición, pero al mismo tiempo, hay cierta tendencia a volverte demasiado posesivo, celoso o susceptible. Si asumes esa actitud vas a causar problemas innecesariamente y ahora no te convienen líos ni dificultades. Vive tu vida armoniosamente, en paz, y sin complicarte por lo que otros puedan pensar o hacer. Cada cosa, en su tiempo. No olvides que el mañana depende de la forma en que determines tu hoy.

Amor

Este domingo la Luna continúa en tránsito por Cáncer aunque empieza a moverse hacia tu signo Leo en el inicio del mes sinódico. Los planetas Saturno, Neptuno y el planetoide Plutón están retrógrados. Revitaliza tu relación. Pon en práctica una idea alocada que te está dando vueltas. Escápate con esa persona amada y vive una aventura fuera de la rutina. Tendrás frente a ti el resto del fin de semana para gozarlo y terminarás dándole una grata sorpresa a tu pareja o si no la tienes, a quien podría convertirse en esa persona.



Salud

Muchos de tus problemas de salud surgen dentro de tu mente y están en tu imaginación o son resultado de escuchar quejas de personas caprichosas o cargadas de negatividad y temores infundados. Ese tipo de gentes siempre terminan agotándote.

Trabajo

Un compañero de trabajo te contará algo que debes mantener en secreto a fin de evitarte problemas futuros. Si no divulgas lo que escuchas no tendrás problemas ni tampoco te verás en líos en tu empresa. La Luna aumenta tu intuición al comenzar a transitar por tu signo Leo.

Dinero y fortuna

El dinero fluye en este ciclo actual, pero si estás al frente de un negocio por cuenta propia o administrando bienes, debes tener mucho cuidado porque pueden surgir confusiones en las cuentas. Ten todo en orden y no te agobies por las cosas que aún no has podido resolver.

