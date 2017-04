Leo – Domingo 23 de abril 2017: Una idea que dará resultados

Este es un ciclo de aprendizaje y también de realizaciones sorprendentes dentro de tu vida afectiva y laboral, Leo. Con un poco de paciencia lograrás ponerle punto final a una situación emocional que has estado esquivando desde hace días. Si se trata de un trabajo o responsabilidad pendiente no lo pienses más y decídete a terminarlo aunque salgas tarde de tu empleo, así no tendrás esa carga mental durante la próxima semana laboral que se inicia mañana lunes. Confía en tus intuiciones y en tu experiencia y si una voz interior te dice que no debes hacer determinado negocio ni firmar un documento dudoso, no lo hagas.

Amor



Este domingo la Luna está en tránsito al signo de Aries moviéndose desde Piscis. Los planetas Mercurio, Júpiter, Saturno y el planetoide Plutón siguen retrógrados. Tu experiencia en cuestiones amorosas y situaciones anteriores similares a las que se están presentando ahora te salvará de una situación sentimental equívoca que podría haberte causado serios dolores de cabeza de haber procedido sin pensar lo que decías, o hacías.

Salud

Si padeces de trastornos asociados con la circulación o la sangre en general no te descuides pues durante este ciclo astral el sistema circulatorio está muy sensible. Si estás tomando una aspirina diaria, por tu cuenta, no lo hagas sin consultar con tu médico.

Trabajo

Este es tu día para poner en marcha esas ideas que aplicarás mañana lunes al comenzar la nueva semana laboral en la que habrá nuevos retos y posibilidades de desarrollo para ti. Si estás desempleado no te preocupes porque pronto tendrás en tus manos lo que has estado buscando desde hace meses.

Dinero y fortuna

Un negocio cristaliza así que sé muy receptivo, pero antes de firmar algún documento cerciórate que todo esté en regla pues ahora con Mercurio y Júpiter retrógrados surgen errores y equivocaciones, interrupciones y malos entendidos.