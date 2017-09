Leo – Domingo 17 de septiembre 2017: Se avecinan buenos momentos

Noticiero astrológico: La Luna continúa en tránsito por el signo de Leo. Los planetas Urano, Neptuno y el planetoide Plutón siguen retrógrados. No te dejes llevar por ninguna idea triste ni sospecha sino planta bien tus pies sobre la tierra, como suele hacer tan bien tu signo Leo cuando te lo propones, y verás como tus decisiones serán atinadas y conseguirás lo que has estado buscando. Ciertas actitudes tienden a causar celos o problemas aunque esa no sea tu intuición. Felizmente, con la onda intuitiva que te envuelve darás pasos concretos para sacar adelante tu relación si hubo dificultades entre ambos. Las respuestas que escuchas te satisfarán. Evita discutir y mantén un tono equilibrado y armónico.



Amor

La Luna sigue en Leo, y el planetoide Plutón, tanto como los planetas Urano y Neptuno continúan retrógrados. Tu relación amorosa en estos momentos se está fortaleciendo así que elimina cualquier pensamiento negativo de tu mente y disfruta esta realidad que es lo que realmente es la vida.

Salud

Durante este ciclo planetario que está atravesando tu signo te sentirás inclinado de manera natural a estas fuerzas y si las obedeces y escuchas la voz de tu Ser Interno, y tu organismo en general, tu salud se robustecerá. Sigue tus corazonadas.

Trabajo

Mantente alerta en tu trabajo y descubrirás que existe un gran potencial en tu empleo para sacar adelante tus tareas atrasadas y al mismo tiempo avanzar a una mejor posición.

Dinero y fortuna

La prosperidad está al doblar de la esquina. Un buen amigo se te acercará para proponerte un buen negocio. Escúchale pues sus recomendaciones te vendrán muy oportunas para hacer dinero rápidamente.